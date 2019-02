Riccione, da lunedì partono i lavori di riqualificazione in Viale Corridoni

Attualità

| 09:29 - 16 Febbraio 2019

Viale Corridoni.

Viale Corridoni nella zona a mare della ferrovia, tra viale Ceccarini e viale Gramsci, a partire da lunedì 18 febbraio verrà interamente rimessa a nuovo. Un intervento radicale, suddiviso in due fasi, che consentirà la percorrenza di pedoni, biciclette, ciclomotori e automobili in piena sicurezza. Nella prima fase verranno rimosse le lastre in pietra che oggi si presentano sconnesse in più punti, queste non verranno sostituite, perché la strada nella seconda fase dei lavori verrà asfaltata con conglomerato bituminoso.

Le gibbosità dovute alle radici degli alberi che hanno procurato tratti sconnessi e ammalorati verranno eliminate. Per consentire l'intervento la cui durata, condizioni meteo permettendo, sarà fino al primo marzo, sarà istituito il divieto di transito e di sosta dei veicoli. Ad eseguire i lavori, che prenderanno avvio dall’incrocio con viale Gramsci, sarà la ditta Pesaresi Giuseppe spa di Rimini. Si tratta di un intervento programmato appositamente in questo periodo dell’anno, caratterizzato da una minore presenza di veicoli, e dunque di disagi, che potrebbero sorgere per la realizzazione dell’intervento molto atteso con il rifacimento completo della strada.