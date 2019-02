Rimini, case popolari del V Peep in stato di abbandono

Attualità

Rimini

| 08:18 - 16 Febbraio 2019

Foto segnalazione di un lettore.

La segnalazione c'è giunta da un nostro lettore. Che denuncia lo stato di abbandono in cui versano le case popolari del V Peep a Rimini. Le foto testimoniano una situazione di precarietà e un'assenza di manutenzione ordinaria. "Condominio del V. Comprensorio Peep, da poco per l'ennesima volta ristrutturato, vuole evidenziare lo stato di abbandono più assoluto delle strutture pubbliche quali Strade, camminamenti, scale e raccordi di diverso genere esistenti nel comprensorio - spiega il lettore - In ben 40 anni dal sorgere di questo quartiere - prosegue - la presenza del Comune di Rimini si è sentita solo attraverso la richiesta di denaro sotto varie forme ed è ora che intervenga significativamente, e non solo con dei rappezzi, per supportare lo sforzo che i cittadini stanno compiendo al fine di mantenere il decoro della zona in cui vivono".