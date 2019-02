Basket C Silver, sulla strada dei Titans l'ostacolo Taurus Jesi

Sport

Repubblica San Marino

| 18:03 - 15 Febbraio 2019

La squadra dei Titans.

C’è l’ostacolo Taurus Jesi di fronte ai Titans nel primo match di questa volatona finale fatta di cinque partite. Poco più di un mese allo stop della regular season, con la Pallacanestro Titano che vuole fortissimamente consolidare un ottavo posto che vorrebbe dire playoff. È una sfida cruciale per Macina e compagni, perché in ottava posizione, attualmente, i nostri ragazzi sono a braccetto proprio con Jesi, avversaria di turno: 12 punti Titans, 12 punti Taurus. All’andata a vincere fu San Marino e il successo fu largo, addirittura di 40 punti (48-88). Un eventuale referto rosa guadagnato anche al Multieventi vorrebbe dire +2 in classifica e 2-0 negli scontri diretti. Di fronte, però, ci sono 40 minuti tosti e da non sottovalutare. Al “Multi” domani si comincia al consueto orario delle 18.



Prima e dopo l’appuntamento con la C Silver, lo ricordiamo, il palazzetto sarà teatro della giornata (e nottata) dedicata ai più piccoli con giochi, musica e tanto basket. In mezzo, come piatto forte, i nostri Titans. Nel 48-88 dell’andata la squadra marchigiana andò in doppia cifra per punti con Bartolucci (13) e Battagli (11), con San Marino invece con addirittura cinque giocatori oltre la soglia dei 10. Un exploit fantastico per i ragazzi di coach Padovano, una partita praticamente perfetta.



La Pallacanestro Titano, che prima dell’intoppo di Fermignano ne aveva vinte due di fila, produce di media 68.2 punti e ne subisce 68.9. In casa le medie dei Titani vanno invece a 69.6 per quanto riguarda le segnature e 68.6 invece per ciò che è concesso dietro. Jesi, che nella media generale ha un rapporto diverso (71.4 e 75.7), fuori casa cala di molto le sue quote, soprattutto per la produzione offensiva (68.1 e 73.5).



Tutti in salute nel gruppo Titans, che dopo Jesi avrà Urbania fuori, Umbertide in casa, Recanati fuori e Gualdo nell’ultima al Multieventi.



SETTIMA DI RITORNO, LE PARTITE



PALL. TITANO – Taurus Jesi

Fermignano – Assisi

Tolentino – Urbania

Aesis Jesi – Gualdo

Orvieto – Recanati

Todi – Umbertide



CLASSIFICA

Assisi, Urbania, Recanati e Todi 26, Fermignano 20, Tolentino 16, Orvieto 14, PALL. TITANO e Taurus Jesi 12, Aesis Jesi e Umbertide 10, Gualdo 4.