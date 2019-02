Il Volo in tour dopo Sanremo: il 16 luglio in concerto all'Arena della Regina di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 16:45 - 15 Febbraio 2019

Il Volo.

Il Volo festeggia 10 anni di carriera guadagnando il podio al 69/o Festival di Sanremo con il brano Musica che resta, con un nuovo album intitolato "Musica" (Sony Music) in uscita il 22 febbraio e con una tournee che comincerà in Italia e girerà tutto il mondo. Il tour partirà il 22 giugno da Palmanova (Udine) e terminerà il 24 settembre all'Arena di Verona. A Roma sarà il 26 giugno all'Auditorium Parco della Musica. Da oggi sono aperte le prevendite dei biglietti. I tre ragazzi che hanno conquistato le platee internazionali vendendo milioni di dischi in tutto il mondo, hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009. La loro ascesa li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent'anni, a riempire l'Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone. Ecco le date del tour italiano: 22 giugno in Piazza Grande a Palmanova (Udine); 26 giugno nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma; 11 luglio 'Arena della Versilia a Cinquale (Massa-Carrara); 16 luglio Arena della Regina a Cattolica (Rimini); 27 luglio al Fossato del Castello di Barletta; 28 luglio in Piazza Duomo a Lecce. Il tour estivo culminerà con uno show all'Arena di Verona il 24 settembre.