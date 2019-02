Al via lavori per nuovo asfalto nelle vie traverse di viale Tasso a Riccione

Attualità

Riccione

| 16:00 - 15 Febbraio 2019

La Giunta Comunale di Riccione ha approvato il progetto che prevede l’adeguamento della rete fognaria delle acque chiare con interventi propedeutici alla realizzazione del futuro arredo. I lavori per un importo di 1.282.000 euro saranno suddivisi in un primo stralcio relativo alla manutenzione straordinaria per il rifacimento del collettore della fognatura bianca in viale Oriani nel tratto tra i viali Fucini e Pellico, di un nuovo impianto di sollevamento in viale Monti e dal potenziamento delle condotte di fognatura nell’area di piazzale Sacco e Vanzetti come previsto dal terzo e ultimo stralcio. Si tratta nel complesso di un’area soggetta a fenomeni di allagamento per una insufficienza idraulica che con gli interventi in programma verrà risolta. Per questo motivo è stato redatto uno studio idraulico dettagliato che ha analizzato le criticità della rete fognaria, rapportato anche al sistema fognario generale con lo scopo di focalizzare gli interventi da circoscrivere alla zona di viale Tasso. Lo studio ha sviluppato le analisi a tutto il bacino di scolo in cui si trova la zona estendendola a viale Verdi e al Lungomare Costituzione in cui è presente anche una vasca di prima pioggia.



Viale Tasso, nel tratto tra i viali Verdi e Massimo D’Azeglio verrà completamente riqualificato con nuovo arredo urbano, alberature, pubblica illuminazione e impianto di diffusione sonora per valorizzare le attività commerciali e ricettive della zona. Il livello stradale del viale, che durante la stagione estiva diventa pedonale, verrà uniformato con i marciapiedi creando spazi di ampie dimensioni per i pedoni. La colorazione della pavimentazione sarà distinta nelle parti carrabile e pedonale, illuminazione sarà a Led e modulabile d’intensità, verranno piantumati alberi sempreverdi, dalle colorazioni stagionali del bianco, verde e rosso-arancio.



Anche Piazza Sacco Vanzetti sarà oggetto d’intervento con verde e isole ombreggianti dove poter sostare su nuove panchine.



Sempre nella zona nord dei Riccione nelle strade traverse tra viale Tasso sono previsti nell’immediato nuove asfaltature. Da lunedì 18 febbraio partiranno infatti i lavori alle vie Cavalcanti, Tassoni, Goldoni, San Francesco. A seguire via Galvani. Risolvere i punti di criticità del reticolo stradale cittadino con manutenzioni periodiche e programmate, senza interruzioni e con stanziamenti mirati in bilancio rientra tra la attività calendarizzate dalla Giunta. Per viale Tasso e strade limitrofe gli interventi fissati andranno a dare un nuovo volto all’intera zona.



COMMENTO DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI LEA ERMETI. “Nuovo arredo ma prima solido intervento ai sottoservizi per risolvere ogni problematica legata allo smaltimento delle acque. Per viale Tasso procediamo come da cronoprogramma. A metà gennaio abbiamo incontrato i residenti, oggi abbiamo dato il via al progetto di fattibilità tecnica ed economica che andrà a mettere definitivamente fine ad ogni disagio della zona dovuto a frequenti allagamenti nei casi di precipitazioni piovose, a seguire il nuovo arredo”.