Birra artigianale, buon cibo, gran teatro protagonisti di un week-end spumeggiante. Ecco cosa fare

Rimini

| 15:27 - 15 Febbraio 2019

Beer Attraction a Rimini Fiera.

Si avvicinano i festeggiamenti di Carnevale e la Riviera fa sentire la sua anima divertente e godereccia con tanti eventi, dalle fiere alla musica, dal teatro agli appuntamenti culturali. Se volete organizzare il vostro finesettimana, ecco alcuni suggerimenti e appuntamenti davvero imperdibili.





TEATRO E MUSICA





Alessandro Bergonzoni è pronto a dischiudere nuovamente il suo universo artistico al pubblico riminese in Trascendi e Sali, in programma venerdì 15 febbraio alle 21 al Teatro Galli. Si tratta del quindicesimo testo teatrale firmato dall’artista bolognese, acclamato e amato dal pubblico per la sua capacità di travolgere e coinvolgere nel suo vortice di parole, svariando sui più diversi piani senza mai rinunciare alla sua matrice comica. QUI tutte le info.





Un figlio ritorna a casa per affrontare una situazione difficile, e il suo arrivo rimette in moto tragicomici meccanismi familiari, inceppati da sempre. È attorno a questo tema che si sviluppa Per il tuo bene, testo vincitore del 12° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”, il riconoscimento per autori under-30 assegnato dal più longevo concorso italiano di drammaturgia. Dopo il successo ottenuto in concorso un anno e mezzo fa, il testo scritto dal promettente Pier Lorenzo Pisano torna ora a Riccione e conquista la scena allo Spazio Tondelli, dove è in cartellone venerdì 15 febbraio alle 21 (ingresso 10 euro, prevendita online su Liveticket.it).





Sabato 16 febbraio (ore 21,15) presso il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio serata dedicata alla comicità e alla musica con Max Paiella e il suo Stasera Paiella per tutti…offro io. Lo spettacolo comico-musicale è il racconto di un cantautore un po’ ingenuo alle prese con i discografici. QUI tutte le info.





Appuntamento con uno dei testi più importanti della drammaturgia classica sabato 16 febbraio al teatro "A. Massari" di San Giovanni in Marignano. In scena Clara Galante, accompagnata al pianoforte dal Maestro Cinzia Pennesi, incanterà gli spettatori con una versione toccante di Medea, qui presentato nella versione melologo di Jiri Antonin Benda su testo di Friedrich Wilhelm Gotter, per la regia di Alessio Pizzech. QUI tutte le info.





Sabato 16 Febbraio, alle ore 21, grande serata con la Rimini Chamber Orchestra al Teatro Parrocchiale di Ospedaletto di Coriano. Si esibiranno i Solisti Giovanni Sardo al Violino e Sergio Scappini alla Fisarmonica, diretti dal Direttore d'orchestra russo Andrey Istomin. Il programma prevede “I Divertimenti di Mozart per archi”, “La Suite Anglaise di Milhau”, “La Primavera di Piazzolla” e la “Suite La guerra dei Topi e delle Rane”, scritta per l'occasione e dedicata dal compositore Alessandro Spazzoli (tratta da una novella di Pascoli). QUI tutte le info.





Torna a Pennabilli Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese, amico storico del festival “Artisti in Piazza” (partecipò alla prima edizione nel ’97) e di Tonino Guerra. Domenica 17 febbraio, alle ore 17 presso la suggestiva sede dell’Associazione culturale Tonino Guerra (ingresso libero) presenterà Si Chiamava Faber. Viaggio molto personale nel mondo di Fabrizio De Andrè. QUI tutte le info.





Domenica 17 febbraio dalle ore 17 un evento unico pensato appositamente per il Teatro Sociale Novafeltria. Un doppio spettacolo che racconta la straordinaria e popolare arte del teatro di narrazione con l’attore Luigi D’Elia. Gli spettacoli sono adatti anche a un pubblico di ragazzi. Alle ore 17 andrà in scena il primo spettacolo "Zanna Bianca – Della natura Selvaggia "(durata 60’), mentre alle 19.30 ci sarà il secondo allestimento "Cammelli a Barbiana – Don Lorenzo Milani e la sua scuola" (durata 60’). Entrambi i testi sono di Francesco Niccolini, uno dei più importanti drammaturghi del teatro italiano. QUI tutte le info.





Terzo appuntamento per La bellina, rassegna di teatro per ragazzi e famiglie in calendario allo Spazio Tondelli di Riccione. Domenica alle 16.30, la Compagnia delle Meccaniche Semplici porta in scena Alice nella scatola delle meraviglie, spettacolo di teatro e danza per un pubblico dai quattro anni in su (ingresso 6 euro).





Un libro per i ragazzi. Un libro per gli adulti perché non dimentichino mai di essere stati bambini: Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry ha attraversato culture e generazioni e ora rivive al Teatro della Regina di Cattolica in forma di poema musicale. L’appuntamento è per venerdì 15 febbraio (ore 21,15), affidato alla voce di Catherine Spaak, accompagnata da Massimo Mercelli al flauto e da Corrado De Bernart al pianoforte. QUI tutte le info.





FIERE E MANIFESTAZIONI





Specialità birrarie, birre artigianali, bevande e food per il canale Horeca (Hotellerie, Restaurant, Cafè/Catering) sono al centro della quinta edizione di 'Beer Attraction', dal 16 al 19 febbraio alla Fiera di Rimini. Un salone che si rivolge esclusivamente agli operatori professionali della filiera: solo la giornata inaugurale è aperta anche al mondo dei 'foodies' e 'beer lovers'. QUI tutte le info.





Anche per l’edizione del 2019 il rosso sarà il tema dominante della Festa di San Valentino a Bellaria, con le bancarelle, presenti nella zona centrale dell’Isola dei Platani, allestite con gazebo di colore rosso. Un modo per ricordare il colore dell’amore in occasione della festa per eccellenza degli innamorati. Nell’edizione di quest’anno spazio alla dolcezza grazie alla partecipazione di numerose cioccolaterie artigianali. QUI tutte le info.





Sabato 16 e domenica 17 febbraio torna all'RDS Stadium di Rimini la terza edizione della Fiera del Disco e del fumetto. Numerosi espositori da tutta Italia propongono i propri vinili, compact disc e fumetti, ma anche dvd, magliette, accessori, giradischi, vintage hi fi, giochi, manga e memorabilia in genere.





Nata nel 2013 per volontà di Eve Ensler, fondatrice del VDay, One Billion Rising, ha ricevuto nel tempo consensi crescenti, facendo da apripista al dibattito sempre più intenso sui diritti, le disuguaglianze economiche e lo sfruttamento delle donne in tutto il mondo. Considerata ormai un punto di riferimento nella battaglia contro la violenza su donne e bambine, One Billion Rising torna anche quest'anno con un'azione planetaria. A Rimini il FlashMob si svolgerà sabato 16 febbraio alle ore 16 in Piazza Cavour.





CULTURA E CINEMA





Avrà inizio alle ore 16,30 di domenica 17 febbraio la presentazione in anteprima nazionale di “Fedeltà”, il nuovo romanzo di Marco Missiroli dal 12 febbraio in libreria per Giulio Einaudi editore. Ad accompagnarlo nella presentazione, oltre alla voce narrante di Massimo Nicolini, gli interventi Piero Meldini, scrittore e saggista, e del sindaco di Rimini Andrea Gnassi. L’appuntamento con cui lo scrittore riminese torna nella sua Rimini si terrà nella Sala del Giudizio del Museo della Città di via Tonini. QUI tutte le info.





Continuano le matinée domenicali con la 'Colazione e Film al Cinema Fulgor'. Domenica 17 febbraio viene proiettato il film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo. Nell'altra sala viene proiettato il film 'Green Book', commedia di Peter Farrelly. Ore 10,00 Colazione, 10,30 Proiezione dei film.





DISCOTECHE





Il venerdì in riviera è rigorosamente targato "Chalet Byblos": il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco con Terrazza Lounge per la serata Perfect Strangers. Decidi il tuo stato e all’ingresso scegli un braccialetto che ti identificherà..single, fidanzato, impegnato, ma…After dinner disco con Dj Gippo e Dj Domez.





È passato giusto un mese dall’inizio del nuovo anno e il Peter Pan Riccione sorprende il proprio pubblico con il primo fuori programma della stagione. Il venerdì Clorophilla fa spazio alla musica House e Techno di Dj Ralf. Venerdì 15 febbraio arriva Ritmi.





Continua il sabato rock al Bradipop Rimini e questa volta sul palco della discoteca arrivano una delle più grandi rock band inglesi, The Rain Band. La band è famosa in Italia per Rise Again, il pezzo rock dedicato a Marco Simoncelli. La serata prosegue sulle note dei deejay resident del Bradipop.





Sabato 16 febbraio riaprono le porte del Jolly Disco Novafeltria per una serata fuori dagli standard. E' una nuova proposta artistica, una serata avvincente dove la parola d'ordine è rompere gli schemi della noia e della quotidianità: "Out of Standard".