Ritrovate a Rimini due minorenni scappate dal varesotto

| 15:23 - 15 Febbraio 2019

Sono scappate di casa, dalla Provincia di Varese, ma sono state ritrovate dalla Polizia a Rimini. Giovedì è stato avviato il protocollo di ricerca di due 16enni: la cella telefonica di uno smartphone ha indirizzato la Polizia sul lungomare di Viserbella nella serata di giovedì, con esito negativo, e su quello di Rimini nella mattinata di venerdì. Gli agenti hanno così rintracciato le due 16enni che stavano passeggiando. Avevano trascorso la notte in un hotel di Viserba, il cui titolare è stato denunciato per l'omissione della comunicazione delle persone alloggiate; l'uomo aveva infatti registrato le due ragazze come maggiorenni, senza guardare i documenti, in base alle generalità fornite dalle stesse. Le famiglie sono state poi allertate per recuperare le due ragazzine.