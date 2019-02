Due nuovi ufficiali assegnati alla Guardia di Finanza di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:57 - 15 Febbraio 2019

I nuovi sottotenenti della Guardia di Finanza di Rimini.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha dato attuazione in tutto il territorio nazionale alla Riforma dei Reparti Territoriali dal 1° Gennaio 2019, nell’intento di perseguire una ulteriore crescita dei livelli di responsabilità affidando tutte le unità operative a militari di qualificata competenza, al fine di adeguare la struttura ordinativa della Guardia di Finanza alle sempre maggiori richieste di intervento dettate dal ruolo di polizia economico-finanziaria affidata al Corpo.

In tale contesto, che ha interessato anche questo territorio provinciale, si inserisce l’arrivo a Rimini in questi giorni, presso il Comando Provinciale della Guardia di finanza, di due neo ufficiali: il Sottotenente Michele Bello, che ha assunto l’incarico di staff di Capo Sezione Operazioni dell’Ufficio Comando provinciale e il Sottotenente Angelo De Francesco che, invece, assolverà l’incarico di Comandante della Sezione Operativa del Gruppo di Rimini, reparto che verrà così ulteriormente rinforzato.

I due neo ufficiali provengono dai ranghi degli Ispettori del Corpo: quali luogotenenti in forza al Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Rimini – dove hanno maturato importanti esperienze operative nell’assolvere compiti di polizia giudiziaria acquisendo una qualificata e versatile professionalità – nel settembre scorso sono risultati, infatti, vincitori del relativo concorso straordinario a titoli ed esami e dopo oltre 4 mesi, al termine del corso di formazione frequentato in Roma, presso l’Accademia della Guardia di finanza, sono stati destinati dal Comando Generale a ricoprire tali importanti incarichi in questa provincia.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, unitamente al Comandante del Gruppo, Ten. Col. Vito Caradonna ed al Capo Ufficio Comando, Ten. Col. Vito Galluzzi, ha ricevuto i sottotenenti appena giunti alla sede, dando loro il benvenuto ed augurandogli buon lavoro negli importanti ed impegnativi nuovi incarichi ora assunti.