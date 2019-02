Il maestro russo Andrey Istomin dirige concerto della Rimini Chamber Orchestra

Eventi

Sabato 16 Febbraio, alle ore 21, grande serata con la Rimini Chamber Orchestra al Teatro Parrocchiale di Ospedaletto di Coriano. Si esibiranno i Solisti Giovanni Sardo al Violino e Sergio Scappini alla Fisarmonica, diretti dal Direttore d'orchestra russo Andrey Istomin. Il programma prevede “I Divertimenti di Mozart per archi”, “La Suite Anglaise di Milhau”, “La Primavera di Piazzolla” e la “Suite La guerra dei Topi e delle Rane”, scritta per l'occasione e dedicata dal compositore Alessandro Spazzoli (tratta da una novella di Pascoli).



Andrey Istomin ha studiato la conduzione in Conservatorio di Saratov (uno studio successivo alla laurea in una classe del professore Yu. Kochnev), e ha anche ottenuto il consiglio di professore, l'artista della gente di Russia Arnold Katz. Nel 1996 ha creato "Cantilena" di orchestra da camera con cui ha presentato parecchi programmi straordinari tra cui c'è un'esecuzione di una serie di mottetto spirituale e concerti di chitarra di Vivaldi, effettuando cicli dei concerti dedicati a cantate da J.S. Bach, concerti di organo di Handel, Haydn e le prime sinfonie di Mozart. Nel 2000, dentro il programma dell'Unesco, A. Istomin effettuò un ciclo dei concerti dedicati al 250’ anniversario dalla data della morte di J.S. Bach. Nel 2005 e fino al 2009, ha fatto parte di un gruppo di conduttori – apprendisti della orchestra Filarmonica Nazionale di Russia. Nel 2009 ha partecipato ad una classe di padrone del conduttore, l'artista della gente dell'URSS V.I Fedoseyev (il certificato è condiviso). Infine, nel 2017 ha preso parte ad una classe di padrone in condizione dell'artista della gente di Russia Ponkin V.A.