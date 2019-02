Lavori al centro di raccolta rifiuti di Bellaria, ecco cosa cambia per i cittadini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:44 - 15 Febbraio 2019

Centro di raccolta Hera.

Da lunedì 18 febbraio iniziano i lavori di adeguamento e messa a norma del centro di raccolta di via Fornace 14 a Bellaria.



Si tratta della sistemazione ella palazzina uffici, degli spogliatoi, della nuova pesa e della tettoia, inoltre sarà ampliato il piazzale lato vecchia serra, in modo da aggiungere spazio prezioso alle attività del centro.



L’intervento, che durerà circa 6 mesi, per cercare di minimizzare i disagi per l’utenza sarà suddiviso in due fasi di circa 3 mesi in cui rimarrà comunque a disposizione del pubblico metà dell’area



Durante la prima fase dei lavori sarà costruito un accesso provvisorio al Centro lato monte di via Fornace, inoltre sarà attivata un’ecomobile per garantire le aperture nel primo periodo dei lavori ( circa 3 mesi); in questo periodo sarà comunque possibile conferire tutte le matrici ad eccezione del ferro e del materiale inerte per i quali bisognerà rivolgersi ai centri di raccolta più vicini.