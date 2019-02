"Fedeltà" di Marco Missiroli presentato in anteprima nazionale a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:43 - 15 Febbraio 2019

Copertina libro del nuovo romanzo di Missiroli.

Avrà inizio alle ore 16,30 di domenica 17 febbraio la presentazione in anteprima nazionale di “Fedeltà”, il nuovo romanzo di Marco Missiroli dal 12 febbraio in libreria per Giulio Einaudi editore.

Ad accompagnarlo nella presentazione, oltre alla voce narrante di Massimo Nicolini, gli interventi Piero Meldini, scrittore e saggista, e del sindaco di Rimini Andrea Gnassi.

L’appuntamento con cui lo scrittore riminese torna nella sua Rimini si terrà nella Sala del Giudizio del Museo della Città di via Tonini.

La partecipazione è libera entro il numero dei posti disponibili.

Il libro

Siamo sicuri che resistere a una tentazione significhi essere fedeli? E se quella rinuncia rappresentasse il tradimento della nostra indole più profonda? La fedeltà è un’ àncora che ci permette di non essere travolti nella tempesta, ma è anche lo specchio in cui ci cerchiamo ogni giorno sperando di riconoscerci. Marco Missiroli lo racconta andando al cuore dei suoi personaggi: lui, lei, l’altra, e l’altro. Noi stessi. Preparatevi a leggere la vostra storia.

L’autore

Marco Missiroli è nato a Rimini e vive a Milano. Ha vinto il Premio Campiello Opera Prima con il suo romanzo d’esordio, Senza coda (Fanucci 2005; Feltrinelli 2016). Per Guanda ha pubblicato Il buio addosso (2007), Bianco (2009) e Il senso dell’elefante (2012; Premio Selezione Campiello). Ha pubblicato il bestseller Atti osceni in luogo privato (Feltrinelli 2015), con cui ha vinto il Premio Super Mondello. I suoi libri sono stati tradotti in numerosi Paesi. Collabora con il «Corriere della Sera».