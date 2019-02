San Martino dei Mulini, razzia di vasi di rame dentro il cimitero

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:53 - 15 Febbraio 2019

Vasi di rame nel cimitero.

Considerevole furto di rame nei giorni scorsi al cimitero di San Martino dei Mulini, a Santarcangelo. I ladri hanno portato via tutti i suppellettili in rame, facilmente raggiungibili, dai loculi e cellette al piano terra. Il furto è stato scoperto da un pensionato nella mattinata di giovedì che ha chiesto l'intervento dei Carabinieri, che ora conducono le indagini per furto aggravato a carico di ignoti, segnalando che molto probabilmente i malviventi erano entrati durante la notte. Al vaglio ci sono alcuni filmati delle telecamere a circuito chiuso.