Due fidanzati nascondono 10 piante di marijuana in casa: traditi dall'odore e arrestati

Cronaca Rimini | 08:28 - 15 Febbraio 2019 Alcune delle piante sequestrate. Una ragazza riminese di 21 anni e un 19enne di Brisighella sono stati arrestati per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. La giovane, già nota alle forze dell'ordine, era con il ragazzo quando è stata fermata da una pattuglia di Carabinieri di Brisighella per un controllo. Il giovane, sotto il palese effetto di stupefacenti, ha ammesso di avere una serra personale in casa. I controlli dei militari hanno permesso di rinvenire 46 grammi di marijuana, 10 piante di cannabis e una modesta quantità di hashish. I due ragazzi sono stati arrestati e si trovano ai domiciliari.