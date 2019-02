Cronaca

Rimini

| 08:12 - 15 Febbraio 2019

Carabinieri e Vigili del fuoco.

Non dava più notizie di sé da quasi una settimana, mercoledì l'amara scoperta. Il corpo di un 68enne è stato trovato nel bagno della sua abitazione a Rimini. Quasi sicuramente un malore la causa del decesso. Non sarà eseguita l'autopsia. L'uomo viveva da solo, non aveva parenti in zona e spesso si rivolgeva alla Caritas per un sostegno. A dare l'allarme un vicino di casa. Sul posto sono giunti i Carabinieri con i Vigli del fuoco che hanno forzato la porta e personale del 118.