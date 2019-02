Schiaffi e un calcio alla showgirl Vignali, riaperto il processo contro una 26enne riminese

Cronaca

| 20:35 - 14 Febbraio 2019

La modella cestista riminese Valentina Vignali.

Giovedì 14 febbraio la nota showgirl riminese Valentina Vignali si è presentata in tribunale a Rimini, quale persona offesa di un processo per fatti risalenti al 24 marzo 2012. Sul banco degli imputati una 26enne che è accusata di lesioni per averla spintonata nel giardino del Cocoricò di Riccione e per averla colpita con uno schiaffo al volto e un calcio al ginocchio. All'epoca la Vignali era infatti una delle ragazze immagine della nota discoteca. Secondo quanto denunciato, fu avvicinata dall'imputata e da un'amica, venendo insultata, prima del "tafferuglio" scoppiato nel giardino del locale che costò alla Vignali una prognosi medica di 10 giorni. Qualche ora dopo la showgirl rintracciò la persona che l'aveva aggredita utilizzando Facebook e diede mandato all'avvocato Valentina Baroni, affinché presentasse la querela. Il processo davanti al giudice di pace si concluse con l'assoluzione dell'imputata per insufficenza di prove in ordine alla sua identificazione. La sentenza fu impugnata in appello al Tribunale di Rimini: ricorso accolto e "partita" giudiziaria riaperta. Valentina Vignali, nell'udienza del 14 febbraio, ha ripercorso i fatti, mentre un testimone della difesa ha dichiarato che l'imputata non si trovava, quella sera, al Cocoricò. Nella prossima udienza saranno sentiti come testimoni l'ex fidanzato e un'amica dell'imputata, che nel precedente procedimento giudiziario avevano a loro volta sostenuto l'assenza della ragazza, impegnata al lavoro nel ristorante di famiglia. Una linea difensiva contestata dal legale della Vignali che ha prodotto in giudizio le foto della serata del 24 marzo 2012: scatti pubblicati sulla pagina Facebook del Cocoricò e che ritraggono, tra le persone presenti, anche la 26enne e l'ex fidanzato.