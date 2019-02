Parte la nuova segnaletica per valorizzare i percorsi ciclabili a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 16:03 - 14 Febbraio 2019

Nuova segnaletica sul lungomare.

Nell’ambito del progetto europeo Mobilitas (Interreg Med) il Comune di Misano ha progettato un nuovo sistema di monitoraggio e comunicazione della rete dei percorsi ciclopedonali esistenti.

L’obiettivo è duplice: da un lato si intendono segnalare in modo nuovo, suggestivo ed efficace i percorsi, dall’altro si vuole anche conoscere esattamente quanti sono coloro che li utilizzano, siano essi residenti, escursionisti o turisti.

Per cui è stata studiata ed ora sarà messa in funzione, una nuova segnaletica, che indicherà il percorso mare, urbano, natura, scuola, caratterizzato da differenti colori e simboli, posizionati su pali in legno e supporti in ferro di grande visibilità.

La nuova segnaletica verrà posizionata sul lungomare, da Portoverde a Misano Brasile, ma anche nelle frazioni di Misano: da Misano Monte a Belvedere; da Villaggio Argentina a Santa Monica e Scacciano.

I primi 20 nuovi pali verranno installati entro poche settimane, poi nel corso dell’anno si proseguirà con nuovi posizionamenti che alla fine daranno via alla nuova rete di comunicazione dei percorsi ciclopedonali.

A completamento di questa azione è previsto l’allestimento di due totem contabici, dotati di display luminosi, nei due punti di accesso al percorso ciclabile del lungomare. I contabici segnaleranno il transito dei ciclisti, fornendo quindi informazioni sul numero dei ciclisti, sul conteggio parziale e totale dei passaggi e quindi sul reale uso dei percorsi. Il progetto complessivo è stato realizzato in collaborazione con Anthea Rimini.

Si tratta di una novità significativa che segna l’avvio di un monitoraggio reale: non solo si guarderà ai km di pista esistenti o da realizzare, ma anche il controllo dei risultati.

In provincia di Rimini, saranno i primi contabici in funzione ma anche a livello regionale e nazionale attualmente sono pochi i comuni dotati di queste attrezzature.

A Portoverde e a Misano Brasile il punto in cui verranno montati i due totem contabici, sarà completato dai nuovi pali, dalla presenza della postazione del bike sharing e da una colonnina di ricarica delle auto elettriche e delle bici elettriche.

Insomma, una vera stazione multimodale per la mobilità sostenibile, in piena sintonia con le scelte e le strategie del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, appena adottato.

Il vicesindaco, Fabrizio Piccioni, si dichiara estremamente soddisfatto del risultato raggiunto, dichiarando che “è un progetto ambizioso quello che sta per essere realizzato, che dà un significato preciso agli investimenti che sono stati fatti negli ultimi anni per nuove piste e per curare l’arredo urbano. Misano diventa un polo di riferimento nel panorama delle città ciclabili, onorando la bandiera gialla della FIAB, (ricevuta da poco) e offrendo un sistema ciclabile virtuoso ma anche sicuro verso i giovani che usano la bici insieme ai residenti e ai turisti italiani e stranieri”.