Chiesa: annullati a Rimini 15 matrimoni, 95 le cause attualmente pendenti

| 15:46 - 14 Febbraio 2019

Matrimonio.

Su 95 cause di annullamento di matrimonio, depositate nel 2018 al Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio soprattutto dalle diocesi di Bologna(43) e Rimini (15), 84 sono state decise con sentenza: di queste 81 hanno avuto esito positivo. Un numero in diminuzione rispetto al 2017: su un totale di 101 cause con sentenza, 90 avevano avuto ricevuto una sentenza positiva. Su un valore sostanzialmente stabile di libelli depositati nel 2018 (95 contro i 92 di 12 mesi prima), dunque, a fronte di una riduzione di cause con sentenza, lo scorso anno sono calati gli annullamenti. E' quanto emerge dei dati presentati in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019, a cui ha partecipato anche l'arcivescovo di Bologna monsignor Matteo Maria Zuppi.