Venerdì 15 febbraio la Giunta incontra i residenti di Sant’Ermete

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:10 - 14 Febbraio 2019

Insegna S.Ermete sulla Marecchiese.

Venerdì 15 febbraio alla scuola materna Biancaneve di Sant’Ermete (ore 21) è in programma il quinto e ultimo incontro della Giunta comunale con i residenti delle frazioni. Nel corso della serata, il sindaco Alice Parma e gli assessori presenteranno l’attività amministrativa, il bilancio di previsione 2019 e un resoconto delle opere pubbliche realizzate, in corso o di prossima realizzazione, focalizzandosi in particolare su quelle che interessano la frazione stessa.



L’appuntamento di Sant’Ermete chiude quindi il ciclo di incontri con i residenti di Canonica, Moltalbano, Stradone e Ciola (5 febbraio), San Michele (7 febbraio), San Martino dei Mulini (8 febbraio), San Vito e Santa Giustina (11 febbraio). Presto sarà inoltre definito un ulteriore incontro con la giunta comunale dedicato ai residenti del Capoluogo e delle frazioni di San Bartolo e La Giola.