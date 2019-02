Rimini, nuovi vigili elettronici in arrivo: la nuova mappa degli accessi al centro storico

Attualità

Rimini

| 14:08 - 14 Febbraio 2019

Ingresso Ztl centro storico di Rimini.

Entra nel vivo il programma di potenziamento del sistema di videocontrollo e videosorveglianza degli accessi nel Comune di Rimini. In questi giorni infatti sono iniziati i lavori per la messa in opera del nuovo sistema City Gate della società Traffic Tecnology, società che si è aggiudicata la gara d’appalto per l’installazione di tredici varchi elettronici a sostituzione dei sei attualmente operativi. I nuovi impianti serviranno a tutelare la esistente Zona a traffico limitato che estenderà il suo perimetro nell’area compresa tra le mura cittadine lungo i Bastioni (lato sud) e l’asse Cavalieri – Oberdan – Aponia (lato nord), così come avvenuto nella prima fase avviata nel 2008.



In questa prima fase, la ditta incaricata dei lavori (Ossola Impianti srl) sta procedendo alla rimozione e alla sostituzione dei tre impianti di controllo già installati negli accessi di Via Bertani, Corso Papa Giovanni XXIII e Via Marecchia (all’intersezione con Viale Matteotti) e sta posizionando i nuovi sette impianti per il controllo degli accessi in corrispondenza di Via Trai, Corso d’Augusto, Via Luigi Tonini, Via Castelfidardo, Michele Rosa, Via Ortaggi e Via Marecchia intersezione con Viale Matteotti. Tre varchi invece saranno sostituiti e spostati, così come previsto dal progetto approvato dalla Giunta comunale: da Via Garibaldi a Via Molini, da Via IV Novembre a Via Dante Alighieri e da Via Quintino Sella a Via 22 Giugno 1859. Durante la fase di installazione, i tre varchi ora in funzione (via Garibaldi, Via IV Novembre e Via Quintino Sella) resteranno attivi e funzionanti e saranno rimossi solo una volta completati i lavori di installazione dei nuovi impianti.



La conclusione delle opere di installazione, che vedranno anche la sorveglianza archeologica da parte di AdArte s.r.l, è prevista entro il mese di marzo. Una volta terminati i lavori e collaudati gli impianti, seguirà una fase di preesercizio della durata di 30 giorni, così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rilasciato l’autorizzazione.



Il nuovo sistema, stando al cronoprogramma, dovrebbe poi entrare in funzione entro fine primavera. Così come avvenuto nei mesi scorsi, per la definizione degli orari e delle modalità di accesso della nuova ZTL l’Amministrazione comunale si rapporterà con residenti, con le categorie, con gli operatori economici con l’obiettivo di arrivare alla migliore e più funzionale regolamentazione per ogni soggetto interessato al provvedimento. Sarà inoltre organizzata una campagna d’informazione specifica, rivolta sia ai residenti sia agli ospiti, per diffondere in maniera capillare le nuove modalità di accesso al cuore antico della città.