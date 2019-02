Treni, chiesto alla Regione il ripristino di due fermate a Rimini-Miramare

Attualità

Rimini

| 13:18 - 14 Febbraio 2019

Stazione ferroviaria di Rimini.

A sostegno dei tanti viaggiatori del servizio ferroviario regionale, l’assessore alla mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni ha scritto alla Regione affinché si attivi con Trenitalia per chiedere il ripristino della fermata alla stazione di Rimini Miramare, cancellata a seguito delle recenti modifiche all’orario invernale. Sono due i collegamenti interessati: il Treno 1159 Ravenna-Pesaro delle ore 14:54 e il Treno 2126 Ancona- Piacenza delle ore 7:54. Una variazione che ha spinto molti cittadini a rivolgersi al Comune per farsi portavoce del disagio “arrecato all’utenza dalla soppressione delle fermate, in particolare di quella mattutina a servizio di tanti studenti e pendolari”, scrive l’assessore Frisoni.



Un disagio ancora più pesante per chi ha sottoscritto un abbonamento Mi Muovo con partenza o destinazione da e per Rimini Miramare. Da qui la richiesta avanzata dall’assessore Frisoni affinché l’azienda ripristini le fermate e, in attesa di un’eventuale riattivazione, consenta “in via temporanea, a chi ha sottoscritto un abbonamento Mi Muovo con partenza o destinazione la fermata di Rimini Miramare, di poter salire o scendere anche nella stazione di Riccione con lo stesso abbonamento ed a costi invariati” e quindi senza incorrere in sanzioni. A breve l’amministrazione comunale invierà anche una segnalazione in merito ai disagi relativi alla fermata di Viserba e agli impatti sul polo scolastico.