Bellaria si 'tinge' di rosso, il colore degli innamorati: torna la Festa di San Valentino

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 13:06 - 14 Febbraio 2019

Festa di San Valentino a Bellaria.

Anche per l’edizione del 2019 il rosso sarà il tema dominante della Festa di San Valentino a Bellaria, con le bancarelle, presenti nella zona centrale dell’Isola dei Platani, allestite con gazebo di colore rosso. Un modo per ricordare il colore dell’amore in occasione della festa per eccellenza degli innamorati. Nell’edizione di quest’anno spazio alla dolcezza grazie alla partecipazione di numerose cioccolaterie artigianali. Il legame tra l’amore e il cioccolato ha origini antiche: nella civiltà Azteca, il cioccolato simboleggiava il cuore umano. Inoltre, in passato, era un prodotto d’élite, vista la sua provenienza dalla lontana America. Un regalo di valore unico per una persona davvero speciale, da qui l’usanza di regalare cioccolatini.



Dopo il grande riscontro degli scorsi anni, torna sabato 16 febbraio in piazzetta Fellini l’appuntamento con il tour “Be Vintage”, un tuffo nel passato che porterà in scena un vero e proprio party di San Valentino in stile Vintage, dedicato non solo agli innamorati ma per tutta la famiglia, per cantare, divertirsi, trascorrere un pomeriggio all’insegna della musica, cultura, tradizioni del passato. A interpretare le grandi Hit dal vivo, sarà il noto cantante e Showman: Ingo Swing Singer! Sui palchi da oltre 20 anni, apprezzato Leader delle band: Rockingo e Champs!! Spazia su vari generi, swing, jazz, rock'n'roll, boogie, crooners, country, blues. A fargli da spalla il giovane e talentuoso Dj Christian Ballarini che con i suoi dischi di Swing & Boogie farà ballare tutti i ballerini presenti, provenienti da ogni parte della Riviera. L' animazione sarà affidata ai ragazzi del gruppo "Rimini Dance Company" che con le loro peripezie di Rock 'n Roll acrobatico animeranno in stile Grease anni 50/60 tutta l'Isola dei Platani.



Domenica 17 febbraio partire dalle ore 15.00 in piazzetta Fellini si terrà il laboratorio dei mestieri, organizzato da CNA in collaborazione con i soci artigiani della provincia di Rimini. Il laboratorio, tenuto da Marco Lombardini dell’azienda Terra Terra di Sogliano al Rubicone, sarà rivolto a bambini e ragazzi e dedicato alla manipolazione e lavori con la terra, con creazioni di piccoli oggetti. Il laboratorio è gratuito e non è necessaria la prenotazione. A seguire gli allievi della scuola di danza “Tilt Danze e Teatro”, che proporranno delle esibizioni di hip hop e tip tap, con la possibilità di lezioni per il pubblico presente. Per i più audaci sarà possibile ballare al ‘Country Western Dance Party’ in Piazza Matteotti, una fusione di stili di ballo provenienti da paesi e culture diverse, con animazione a cura di Michela e Laura della scuola Wild Angels di Rimini e Dj Beppe.





Per l'intero periodo sarà possibile divertirsi all’ormai tradizionale Luna Park, sempre presente nelle varie edizioni della Fiera, posizionato nel parcheggio di Piazza Del Popolo, occasione di divertimento per grandi e piccini.