Calcio C: anche la Ternana cambia allenatore per la seconda volta. Gallo al posto di Calori

Sport

Rimini

| 12:42 - 14 Febbraio 2019

Fabio Gallo neo allenatore della Ternana.

La Ternana, avversaria del Rimini Calcio nel recupero di martedi 19 febbraio (ore 20.30), cambia nuovamente allenatore. Sollevato dall'incarico l'ex difensore di Perugia e Udinese Calori, che in cinque partite ha totalizzato due soli punti. Al suo posto Fabio Gallo, la scorsa stagione sulla panchina dello Spezia in Serie B, che a Terni ha giocato nella stagione 2001-2002. I rossoverdi, partiti con i favori del pronostico in campionato, hanno vinto una sola delle ultime dieci partite giocate. Tre gli allenatori che si sono alternati sulla panchina: il primo a essere esonerato è stato De Canio. Tre come per il Rimini che dopo Righetti e Acori si è affidato a Marco Martini.