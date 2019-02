Rubano il furgone di una ditta, nei guai due 18enni residenti in Valmarecchia

Cronaca

Repubblica San Marino

| 12:29 - 14 Febbraio 2019

Auto della gendarmeria sammarinese.

Due diciottenni di nazionalità magrebina, residenti in Valmarecchia, sono stati denunciati per furto e per guida senza patente. Domenica mattina i due hanno rubato un furgone Peugeot modello Boxer in uso a una società operante nella raccolta dei rifiuti, con sede ad Acquaviva. Forzata una delle porte di ingresso della ditta, hanno preso le chiavi per scappare con il furgone. Durante il furto hanno urtato un'automobile parcheggiata e poi, una volta in strada, hanno abbandonato il mezzo nelle campagne limitrofe al territorio sammarinese. L' attività di indagine della Gendarmeria ha permesso di scoprire i due responsabili.