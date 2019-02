Tre intossicati da monossido di carbonio a Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:25 - 14 Febbraio 2019

Vigili del fuoco in azione.

Tre persone sono rimaste intossicate dalla fuga di monossido di carbonio a Rimini. E' successo mercoledì sera verso le 21.25 in via Turchetta in una palazzina di due piani. L'appartamento interssato si trova al piano terra. La caldaia da cui si è sprigionato il monossido non era a norma e si trovava in un bagno cieco. I Vigili del fuoco sono intervenuti mettendo in sicurezza l'appartamento. I tre intossicati sono stati portati in ospedale e giovedì mattina sono stati trasferiti alla camera iperbarica di Ravenna.