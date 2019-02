Jolly Disco Novafeltria, una serata 'out of standard' per sabato 16 febbraio

Eventi

Novafeltria

| 10:40 - 14 Febbraio 2019

Ragazzi e ragazze in festa al Jolly Disco Novafeltria.

Sabato 16 febbraio riaprono le porte del Jolly Disco Novafeltria per una serata fuori dagli standard. E' una nuova proposta artistica, una serata avvincente dove la parola d'ordine è rompere gli schemi della noia e della quotidianità: "Out of Standard". "Sì, vogliamo divertirci e sorridere nell'unico piccolo Paradiso di felicità che è il nostro Jolly, che da cinquant'anni diverte e fa divertire tutta la Valmarecchia e non solo", commenta il gestore Francesco Pula. Confermata la formula con musica sulle due piste, quella centrale e il privè, ma sono annunciate delle piccole novità.