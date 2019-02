Volley femminile Under 18, la Ke Car Riviera Rimini fa suo il derby con Cesena ed è seconda

Sport

Rimini

| 09:13 - 14 Febbraio 2019

La squadra Under 18 Ke Car Riviera Volley Rimini.

Nel campionato under 18 territoriale la Ke Car Riviera Volley Rimini si impone con un netto 3-0 (25-15 25-16 25-22) sul Volley Club Cesena, alla quarta sconfitta consecutiva. In virtù di questo risultato le riminesi si issano al secondo posto in classifica scavalcando in un colpo solo le squadre del Cattolica e del San Giuliano e ponendosi alle spalle della capolista Bvolley.

Coach Nanni, privo della influenzata Piomboni, decide di non rischiare Pederboni e Forlani non ancora pienamente recuperate dai recenti infortuni e parte con Morelli opposto al palleggiatore Ariano, Aglio (capitano nell'occasione) e Magi schiacciatori di posto 4, Fattori e Semprini Cesari al centro.

Primo set equilibrato fino alla sua metà, poi il Riviera Volley,ben diretto dal suo palleggiatore Ariano, allunga con decisione.

Spazio a Moras, Pellegrini e Salgado nel secondo set, ma andamento del tutto identico; questa volta è un ottimo turno di servizio di Magi (buona la sua partita) a scavare un solco profondo fra le due squadre. Solo il terzo set è un po' combattuto, prima dominato, poi chiuso con un po' di affanno.

Prossimo appuntamento per la Ke Car Riviera Volley Rimini domenica alla palestra Rinaldi (ore 11) per la sfida al vertice contro la capolista BVolley.

Ke Car Riviera Volley Rimini: Ariano 2, Moras, Aglio 12, Forlani, Magi 12, Fattori 8, Semprini Cesari 8, Morelli 6, Pellegrini 3, Salgado, n.e. Pederboni. All. Nanni.