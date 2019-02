Attualità

Rimini

| 08:08 - 14 Febbraio 2019

Un lupo avvistato in pieno giorno, in via Sant'Aquilina di Rimini, fuori dal centro abitato, ma vicino alle case. La foto dell'animale è stata inviata alla nostra redazione da uno studente sul pulmino preoccupato per l'insolita presenza. L'esemplare è stato immortalato con un telefonino, e conferma la presenza del lupo sulle colline riminesi.