Registro tumori, incontro tra il sindaco di Coriano Spinelli e il Senatore Barboni

| 07:57 - 14 Febbraio 2019

Si è svolto martedì in Senato l'incontro tra il sindaco di Coriano Domenica Spinelli e il Senatore Antonio Barboni, in merito all'iter parlamentare del disegno di legge, che dovrà istituire e regolamentare la Rete Nazionale dei Registri dei Tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, già approvato in Senato lo scorso novembre.

Durante l'incontro il Senatore Barboni ha informato il Sindaco sullo stato attuale dell'iter parlamentare, che ha già visto l'approvazione in prima lettura al Senato, e ora passato all'esame della Camera dei Deputati. Il provvedimento, cosi come approvato in Senato, è stato adottato dalla Commissione Affari Sociali della Camera come testo base, e non essendo stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, è già stato calendarizzato per il prossimo mese di Marzo in assemblea alla Camera dei Deputati. A tal proposito il senatore ha colto l'occasione per rinnovare al sindaco la piena disponibilità e attenzione verso un tema così sensibile e importante, che vedrà con l'approvazione definitiva, la possibilità concreta di potenziare sia la prevenzione delle patologie tumorali che gli studi sull'incidenza dei fattori ambientali. Una battaglia di civiltà condivisa e votata all'unanimità, a dimostrazione che per queste battaglie non possono esistere colori politici.