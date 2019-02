Cane investito e ucciso da un'auto che non si ferma, è caccia al pirata

Attualità

Rimini

| 20:21 - 13 Febbraio 2019

Un cane di razza Maltese toy, foto generica.

Un cane di razza Maltese toy è stato investito e ucciso da un’auto mercoledi, verso le 19.30, in via Mercatone di Rimini, una traversa di via Marecchiese. Grande dolore dei padroni per la scomparsa del cane e la rabbia per il comportamento dell'automobilista: "Mio padre stava tornando dal lavoro, ha messo l'auto in garage e il nostro Chicco è uscito per fargli la festa, ma in un attimo questa Punto grigia, non so il modello, lo ha investito senza fermarsi, tirando dritto", racconta Salvatore. Suo fratello e il padre hanno cercato di inseguire l'auto, senza esito, poi è stata chiamata la Polizia. La famiglia riminese chiede a qualche lettore che abbia assistito ai fatti di testimoniare e di fornire elementi utili all'identificazione dell'automobile. Si prega eventualmente di contattare il numero di telefono 3518310579 Salvatore.