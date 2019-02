Calcio D: il San Marino fermato sul pari dal fanalino di coda Oltrepovoghera (0-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 19:34 - 13 Febbraio 2019

L'allenatore del San Marino Muccioli.

Un pareggio con il fanalino di coda dell'Oltrepovoghera nel recupero della 5^ giornata di ritorno allo Stadio "Parisi" di Voghera. La gara prevista originariamente per il 03 febbraio era stata rinviata causa neve. Nel secondo tempo il San Marino in 10 per l'espulsione di Gasperoni.



Oltrepovoghera - San Marino 0-0



Oltrepovoghera: Cizza, Colonna, Colombini, Luciani ( 1' st Coppola, Allodi, Bartolini (35' st Greco), Domenichetti, Monopoli, Cominetti, Maione (8' st Casiraghi), Galtarossa (14' st Bertelli).A disposizione: Sadiku, Samina, Lupo, Bondi, Puskaric.

Allenatore: Guaraldo Mauro.



San Marino: Benedettini, Massetti (37' st Gremizzi), Marconi , De Cristofaro, Cola (24' st Cevoli), Guarino, Spadafora, Pasquini, Rrasa (14' pt Evaristi), Gasperi ( 23' st Cannoni), Battistini ( 13' st Gasperoni). A disposizione: Pozzi, D'Addario, Salcuni, Tamagnini.

Allenatore: Muccioli Simone.



Arbitro: Linghamorty di Genova

Assistenti: Torraca e Della Monica di La Spezia.

Ammoniti: Bartolini, Domenichetti, Monopoli, Casiraghi, Marconi, De Cristofaro, Battistini

Espulso: Gasperoni Mattia

