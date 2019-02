Rimini, Promozione: calci all’arbitro. Squalificato per 3 anni giocatore della Stella

Sport

Rimini

| 17:43 - 13 Febbraio 2019

Nel riquadro il giocatore squalificato Nicola Mussoni.

Partita persa per 3- 0 allo Stella Rimini e squalifica di tre anni al calciatore Nicola Mussoni reo di aver dato un calcio all'arbitro durante il match di domenica contro il San Pietro in Vincoli, al 36' del secondo tempo. E' il verdetto del giudice sportivo. Come si legge nella motivazione del dispositivo, “il forte calcio alla coscia sinistra causava forte dolore". Scrive il giudice sportivo: "In conseguenza di tale atto di violenza l’arbitro non si sentiva più nelle condizioni per continuare a dirigere la gara ed ha, quindi, definitivamente sospeso la partita”.