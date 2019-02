FOTO Calcio D: Santarcangelo ancora ko: al Mazzola passa il Montergiorgio

| 17:32 - 13 Febbraio 2019

Nel turno infrasettimanale il Santarcangelo è stato sconfitto a Mazzola dal Montegiorgio per 1-0, un ko pesante che aggrava la già delicata posizione di classifica della squadra di Galloppa. Nel primo tempo il Santarcangelo fa registrare una prevalenza territoriale senza però riuscire a trovare sbocchi sotto porta. Nella ripresa annullato un gol al Montegiorgio per fuorigioco di Pellizzi. Al 25' la rete degli ospiti orignata da un errore della squadra gialloblà: a segno Marchionni con un tiro da fuori area.



SANTARCANGELO (4-2-3-1): Ragone; Corvino (35’ st Nasini), Gabrielli, Bondioli, Fabbri; Pescatore (35’ st Pigozzi sv), Dhamo ; De Cerchio (22’ st Falomi), Peroni, Guidi (16’ st Fuchi); Bernardi. A disp.: Battistini, Guglielmi, Aristei, Guarino, Cingolani. All.: Galloppa.

MONTEGIORGIO (4-3-3): Menegatti; Vecchione, Biasiol, Terrenzio, Ghiani; Rozzi, Omiccioli, Mariani; Pellizzi (26’ st Nasic), Sbarbati Marchionni (44’ st Vita). A disp.: Parente, Baraboglia, Passalacqua, Zancocchia, Calamita, Tracanna, Malaigia. All.: Paci.



Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Rete: 30’ st Marchionni.

Ammoniti: Omiccioli, Mariani, Bernardi, Pescatore, Falomi, Biasiol e Polizzi.

NOTE: spettatori 300. Espulso nell’intervallo il tecnico del Montegiorgio, Paci. Angoli 1-2.