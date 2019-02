Calcio D, hurrà della Sammaurese: bomber Zuppardo stende l'Avezzano

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:18 - 13 Febbraio 2019

La rete partita di bomber di Zuppardo Foto da pag facebook Sammaurese.

Nel turno infrasettimanale sorride la Sammaurese e lo fa battendo in maniera l'Avezzano per 1-0. Pur con tante assenze, la squadra di Matsronicola ha sfoderato una buona prestazione.

Nella prima frazione predomino territoriale della Sammaurese che però non riesce a trovare il varco giusto. Prima del riposo occasione ghiotta per Zuppardo, ben servito dal filtrante di Diop, che chiama ad una parata importante Sinato. L'Avezzano poi rimane in 10 per il doppio giallo del numero del difensore Tariuc.

In superiorità numerica la Sammaurese aumenta il forcing. Al 21' arriva la mossa vincente: Sapucci si invola fino a fondo campo, la mette in mezzo e l'ariete Zuppardo trasforma in gol (foto da pag. fb del club)

Nel finale l'Avezzano perde per espulsione anche Conti

IL TABELLINO

SAMMAURESE-AVEZZANO 1-0

SAMMAURESE: Baldassarri, Giua, Sapucci (77' Soumahin), Maioli, Santoni, Lombardi N, Scarponi, Errico, Zuppardo, Lombardi L (73' Toromani), Diop (85' Pertutti) A disp: Hysa, Muccioli, Alberighi, Hilaj, Vico, Pieri. All Mastronicola.

AVEZZANO: Sinato, Pierantozzi, Di Nicola (86' Samb), Kras, Tariuc, Ferrante, De Roccis (46' Besana), Di Renzo, Padovani, Conti, Manari (59' Bruni) A disp: Rossi, Amicucci, Grazioso, Russo, Giovagnorio, Dosa. All Lanera

Marcatori: 66' Zuppardo

Note: ammoniti: Zuppardo, Lombardi L, Pierantozzi. Espulsi: Tariuc, Conti.