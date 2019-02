Calcio D, per la Savignanese vittoria importante: battuto il Campobasso 3-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:58 - 13 Febbraio 2019

La squadra della Savignanese.

Dimenticata la delusione di pineto, la Savignanese si riscatta battendo 3-2 il Campobasso con una buona prestazione. In apertura, al 6' il vantaggio col missile di Riccardo Manuzzi. I molisani non stanno a guardare e pareggiano al 20' con Alessandro. Il pareggio dura ben poco perché 60 secondi dopo Tamagnini è abile nel sfruttare il passaggio perfetto di Noschese e trafiggere Sposito. Nel finale il portiere avversario salva in mischia dopo il traversone di Noschese.

In avvio di ripresa la Savignanese mette il turbo e scalda le mani a Sposito, prima con la punizione di Longobardi poi con la pericolosa azione di Noschese. La compagine gialloblù regge bene il tentativo di riscossa ospite e al 78' Francesco Manuzzi porta a tre le reti dei padroni di casa. Alessandro accorcia all'85', tuttavia Pazzini guida bene la difesa e il successo rimane in cassaforte.



IL TABELLINO

SAVIGNANESE-CAMPOBASSO 3-2

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Succi, Gregorio, Tamagnini, Longobardi, Noschese, Giacobbi, Manuzzi F, Manuzzi R (78' Rossi), Turci A disp: Dall'Ara, Battistini, Brighi, Giunchetti, Brigliadori, Pancotti, Albini. All Farneti

CAMPOBASSO: Sposito, Antonelli, Danucci (80' Islamaj), Musetti (80' Ranelli), Alessandro, La Barba (81' Di Pierri), Magri (55' Cogliati), Lo Bello (46' Salvatori), Marchetti, Di Lauri, Giacobbi. A disp: Cutrupi, Tommasini, Leto, Di Paolo. All Bagatti

Marcatori: 6' Manuzzi R, 20' Alessandro, 21' Tamagnini, 78' Manuzzi F, 85' Alessandro.

Note: Ammoniti: Marchetti, Succi, Danucci, Salvatori, Manuzzi R, Longobardi, Pazzini