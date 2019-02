Negramaro in concerto per San Valentino a Rimini

Eventi

| 15:47 - 13 Febbraio 2019

Nel giorno di San Valentino è attesa a Rimini la prima tappa del nuovo tour dei Negramaro, "Amore che torni". Prenderà il via giovedì 14 febbraio, proprio dalla Romagna e dall'Rds Stadium, il nuovo tour della band pugliese, tornata sulle scene dopo il grave malore che aveva colpito il chitarrista del gruppo, Lele Spedicato. Per questo la band aveva sospeso il tour, in programma da novembre 2018, posticipato alla primavera del 2019. Lele Spedicato non sarà però presente, dovrà infatti osservare ancora un periodo di riposo precauzionale. Lo sostituirà il fratello minore, Giacomo.