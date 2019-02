Rimini, all'esame per patente col trucco: scovato e denunciato

Cronaca

Rimini

| 14:43 - 13 Febbraio 2019

Agenti della Polizia Stradale con l'attrezzatura scovata sul 58enne.

Un telefonino nascosto sotto la felpa, con un foro sul tessuto per poter riprendere con la videocamera i quiz; un mini auricolare nell'orecchio. Così un 58enne di Foggia ha cercato di superare l'esame di teoria per la patente, ma il suo trucco è stato scoperto dai funzionari della motorizzazione. L'uomo è stato così denunciato nella mattinata di martedì. Aveva studiato tutto alla perfezione: il foro sulla felpa era ben mimetizzato nella trama di disegno del capo di abbigliamento, mentre il telefono cellulare era stato fissato. L'uomo aveva con sè anche un mini trasmettitore e un mini auricolare nell'orecchio, per farsi suggerire le risposte corrette. Il complice non è stato ancora identificato. Prima della formalizzazione della denuncia, il 58enne è stato portato al pronto soccorso. Infatti si è reso necessario l'intervento dei medici per rimuovere il mini auricolare incastrato nell'orecchio.