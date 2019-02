Riprendono lavori al sistema fognario, 21 vie di Rimini Nord interessate

Attualità

Rimini

| 14:16 - 13 Febbraio 2019

Lavori sistema fognario (foto di repertorio).

Nuovo passo avanti per il Piano di Salvaguardia della Balneazione di Rimini. E’ stata infatti pubblicata la nuova ordinanza che indica modi e tempi per regolarizzare gli impianti fognari e predisporre il corretto allacciamento dello scarico delle acque reflue domestiche alla rete fognaria pubblica già separata.

L’ordinanza, che interessa circa 300 allacci su 21 vie di Rimini Nord, prosegue un percorso avviato oltre 5 anni fa che ha già consentito di regolarizzare oltre 3.000 allacci privati e che ha contribuito alla revoca dei divieti temporanei di balneazione per le fosse della zona Rimini nord: Spina-Sacramora, Turchetta, Pedrera e Matrice.

Il documento definisce il percorso operativo che dovranno seguire i residenti interessati per poter usufruire della rete fognaria già separata.

Come previsto anche in passato, ciascun utente potrà provvedere autonomamente e presentare a Hera entro il 31 luglio 2019 la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque bianche/nere alla fognatura comunale. In alternativa, il Comune autorizzerà i tecnici incaricati da Hera a effettuare un sopralluogo in area privata per verificare lo stato dell’impianto fognario di ogni utenza e redigere il “Documento di Rete Fognaria Privata”. Attraverso questo documento il tecnico catalogherà gli immobili sulla base delle condizioni dell’impianto: verificherà se è correttamente allacciato o se necessita di interventi o modifiche consistenti alla rete fognaria privata.

Il sopralluogo e la redazione del documento da parte dei tecnici incaricati Hera, senza alcuna spesa per i cittadini, eviterà l’obbligo previsto dal Regolamento del Servizio Idrico di predisporre un progetto dettagliato di allacciamento.

I sopralluoghi, al fine di accertare la regolarità degli scarichi fognari e il conseguente rispetto dell’ordinanza, saranno effettuati a partire dal 2 dicembre 2019. I tecnici saranno riconoscibili attraverso specifico cartellino che riporterà il marchio del Gruppo Hera, nome e cognome dell’incaricato e il numero di telefono da contattare nel caso in cui l’utente voglia verificare l’attendibilità della visita.



Le vie coinvolte in questa fase di progetto: a tutti gli utenti dell’area coinvolta sarà inviata una lettera indicante l’ordinanza stessa e le modalità i tempi e i modi per completare gli interventi. Le vie di Rimini Nord interessate al progetto sono: Via San Salvador (dal civico 1 al civico 55/C compreso e dal civico 2 al civico 92 compreso); Via Mogadiscio; Via Giumbo; Via Gibuti (dal numero civico 3 al numero civico 9 compreso e dal civico 4 al civico 12 compreso); Via Obbia; Via Cheren; Via Merca; Via Garian; Via Tibesti; Via Gebel; Via Eritrea (da Via Chisimaio a Via Gebel); Via Azizia; Via Lago di Garda; Via Lago Tana; Via Lago Vittoria; Via Lago Margherita; Via Lago Rodolfo; Via Fenice; Via Borghesi; Via Porto Palos (dal civico 93 al civico 95 compreso e dalla via Borghesi alla via Lago Rodolfo n. 170); Via Domeniconi (dal civico 19 al civico 39/B compreso).