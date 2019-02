Cronaca

Rimini

| 14:11 - 13 Febbraio 2019

Carabinieri di Rimini (foto di repertorio).

Martedì i Carabinieri di Viserba, nel corso di un controllo al campo nomadi di via Islanda, hanno rintracciato un 42enne residente a Forlimpopoli, di fatto senza fissa dimora, sul cui capo gravava un ordine di carcerazione: dovrà scontare 1 anno, 8 mesi e 16 giorni di reclusione per il reato di incendio doloso in concorso. Il 42enne è ora al carcere dei Casetti di Rimini.