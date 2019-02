One Billion Rising, sabato 16 febbraio il flash mob in piazza Cavour a Rimini

Eventi

Rimini

| 15:34 - 13 Febbraio 2019

Flash Mob in centro a Rimini.

Nata nel 2013 per volontà di Eve Ensler, fondatrice del VDay, One Billion Rising, ha ricevuto nel tempo consensi crescenti, facendo da apripista al dibattito sempre più intenso sui diritti, le disuguaglianze economiche e lo sfruttamento delle donne in tutto il mondo. Considerata ormai un punto di riferimento nella battaglia contro la violenza su donne e bambine, One Billion Rising torna anche quest'anno con un'azione planetaria per ribadire la convinzione che, con dedizione organizzata e passione condivisa, si può sfidare il sistema e rivendicare il diritto delle donne a decidere in pieno della propria vita.



Si concentrano sull’idea della Libertà delle donne le iniziative previste nel 2019 che culmineranno negli eventi previsti fra il 14 e il 17 febbraio, coinvolgendo un miliardo di persone in tutto il mondo e più di cinquanta città in Italia (dato in continuo aggiornamento).



Tra le adesioni alla campagna 2019, ci sono Amnesty International, Amref, Assist Associazione Nazionale Atlete, Auser, Casa Internazionale delle Donne Roma, CGIL, Differenza Donna ONG, D.I.re., Emergency, Gi.u.li.a, Rebel Network, Comitato Pari Opportunità Federazione Nazionale Stampa Italiana, Se Non Ora Quando Factory, Women in Film Italia, Women's March Rome.



Come ogni anno il giorno di San Valentino si trasformerà in una vera festa d'amore, una festa di rispetto profondo verso gli altri. A Rimini il FlashMob si svolgerà sabato 16 febbraio alle ore 16 in Piazza Cavour.