Riapre la E45 nel tratto interrotto sul viadotto Puleto dopo il sopralluogo

| 11:20 - 13 Febbraio 2019

Riaperto il traffico sul viadotto Puleto E 45.

Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha firmato il provvedimento di riapertura della E45 chiusa dal 16 gennaio per un paventato rischio di collasso del viadotto Puleto, tra le province di Arezzo e Forlì Cesena. La firma dopo la relazione dei consulenti del pm in relazione al sopralluogo svolto martedì dopo i lavori eseguiti da Anas su richiesta della stessa procura. Il provvedimento di Rossi permette l'immediata riapertura che è parziale comunque: solo per mezzi sotto le 3,5 tonnellate, esclusivamente su due corsie, a 50 km/h.

La riapertura parziale del viadotto, che rimane comunque sotto sequestro, era subordinata a una serie di prescrizioni imposte dalla procura ad Anas. Tra queste l'installazione di sensori per monitorare la situazione e quindi bloccare il traffico in caso di necessità. Martedì appunto il sopralluogo dei consulenti della procura, Antonio Turco e Fabio Cane, per controllare i lavori richiesti dalla procura ed effettuati da Anas nell'ultima settimana. Il viadotto Puleto della E45, tra Canili e Valsavignone (Arezzo), riaprirà questo pomeriggio, dalle 16. E' quanto rende noto Anas spiegando che "per i mezzi pesanti restano validi i percorsi alternativi già attivi". Saranno attivati, si spiega ancora, "filtri e controlli da parte del personale Anas e delle forze dell'ordine". La procura, specifica sempre Anas, ha notificato stamani l'autorizzazione "alla riapertura, rispondendo all'istanza presentata lunedì".