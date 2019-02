Volley serie C San Marino, turno di riposo per le ragazze, anticipo per Titan Services

Sport

10:46 - 13 Febbraio 2019

Federico Mondaini.

Serie C maschile. Dopo l’indolore sconfitta al tie-break di sabato scorso a Carpi, la Titan Services torna sul campo amico di Serravalle per l’anticipo (si gioca venerdì prossimo alle 21), della 14esima di campionato. Si disputa il più classico dei testacoda perché la squadra ospite è il Cesenatico, ultimo con tre soli punti in classifica. All’andata finì 3 a 0 per i sammarinesi che andarono in difficoltà solo nel primo set vinto in rimonta 25/23, soprattutto grazie a una ottima performance in battuta. Nessun problema negli altri due set, conquistati a 20 e a 18 punti. Cesenatico è l’unica squadra di entrambi i gironi della serie C regionale a non aver mai vinto una partita. I rivieraschi hanno messo insieme, a oggi, dieci set, perdendone 39 (quoziente set 0,26). La sfida sembra a senso unico, anche se in casa Titan Services destano preoccupazione i guai fisici della banda Mondaini che ha problemi a un menisco. Non dovesse tornare disponibile, cosa molto probabile, verrebbe a mancare la bocca da fuoco più importante della squadra dopo l’opposto Farinelli. “Anche sabato scorso sembrava una partita facile e invece… - Dice coach Stefano Mascetti. - in realtà il campionato è molto equilibrato e ogni partita fa storia a sé. Il Cesenatico salirà a Serravalle stimolato dall’incontrare la prima in classifica e senza niente da perdere, non dobbiamo sottovalutare quest’aspetto. A noi mancherà sicuramente anche l’altra banda Togni, per cui siamo molto corti nel reparto schiacciatori. Troveremo una soluzione come fatto sabato scorso a Carpi. Quel che è certo, è che dovremo essere noi a fare la partita con grande concentrazione”.

CLASSIFICA. Titan Services 31, Conad Atlas Ravenna 30, Plastorgomma Sassuolo 29, Cesena 29, Dinamo Bellaria 25, Hipix Modena 24, Pagnoni Marignano 21, Carpi 15, Consar Ravenna 12, Spem Faenza 11, Foris Index Conselice 4, Cesenatico 3.

PROSSIMO TURNO (14^ giornata). Venerdì 15 febbraio ore 21 a Serravalle: Titan Services – Cesenatico.

Serie C femminile. PROSSIMO TURNO (16^ giornata). La Banca di San Marino riposa. Tornerà in campo sabato 23 febbraio a Serravalle contro il Rubicone per la 17^ di campionato.