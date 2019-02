Rifiuti, differenziata record a Coriano, comune si propone come "sperimentale"

Attualità

| 06:42 - 13 Febbraio 2019

Sindaco Spinelli e i suoi collaboratori a Roma al Ministero dell'Ambiente.

Per superare l'incenerimento e andare verso il recupero di Materia, martedì la delegazione di Coriano composta dal sindaco Domenica Spinelli, l’assessore all’ambiente Anna Pazzaglia, il consigliere Stefano Aluigi e la ricercatrice di UniMoRe dott.ssa Anna Maria Ferrari sono stati ricevuti presso il Ministero dell’Ambiente per un confronto sullo Studio di Sostenibilità comparativa nella gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna.

Questo cammino Coriano lo fa da 7 anni forte di un impegno che lo ha portato ad oltre l’80% di raccolta differenziata puntando convinto alla raccolta porta a porta spinto.

Un confronto costruttivo con la struttura tecnico-politica rappresentata dal dot. Tullio Berlenghi e l’ing. Sara Palombi ed un incoraggiamento a continuare questo approccio per affrontare un problema così complesso dalle tante soluzioni possibili le quali scelte influiranno profondamente sul futuro del territorio.

Coriano si è proposto come Comune dove si può fare sperimentazione compresi studio sugli effetti salute e economici sociali (LCA).