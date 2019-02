EcoFin, San Marino "pienamente cooperativo ai fini fiscali"

Attualità

Repubblica San Marino

| 06:37 - 13 Febbraio 2019

Palazzo Pubblico San Marino.

San Marino riconosciuto, nell'ultima riunione dell'Ecofin - il consiglio dei ministri delle finanze dell'Unione Europea - come un "Paese pienamente cooperativo ai fini fiscali". E' quanto comunicano, in una nota, le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per le Finanze del Titano che "esprimono profonda soddisfazione per il riconoscimento intervenuto a livello internazionale" e definiscono la decisione "basata sulla rispondenza ai criteri di trasparenza fiscale, di equa tassazione e in applicazione delle misure Ocse". Si tratta di una "notizia attesa - viene osservato - in virtù dei significativi passi compiuti a livello normativo, che hanno inequivocabilmente dimostrato la chiara volontà di adeguarsi ai parametri stabiliti".