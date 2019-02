DIRETTA TESTUALE Calcio C: Rimini - Feralpi Salò LIVE dallo stadio Neri

Sport

Rimini

| 18:53 - 12 Febbraio 2019

Diretta testuale Rimini Feralpi Salò.

Rimini - Feralpi Salò

FINALE: 1-3

RETI: Maiorino (F) al 23' s.t., Caracciolo (F) su rigore al 26' s.t., Palma (R) su rigore al 37' s.t., M. Marchi al 46' s.t.

RIMINI (3-5-2): G. Nava; Venturini, Marchetti, Nava V.; Kalombo (dal 39' s.t. Simoncelli), Alimi (dal 30' st Cicarevic), Montanari, Candido (dal 24' s.t. Palma), Guiebre; Arlotti (dal 39' s.t. Piccioni), Volpe (dal 30' s.t. Buonaventura).

In panchina: Scotti, Brighi, Simoncelli, Variola, Buonaventura, Cicarevic, Petti, Piccion, Viti, Pierfederici.

Allenatore: Martini.

FERALPI SALO' (4-3-2-1) De Lucia; Legati, Cannini, Giani, Contessa; Guidetti (dal 12' s.t. Magnino), Pesce, Scarsella; Vita (dal 38' s.t. Hergheligiu), Maiorino (dal 38' s.t. P. Marchi); Caracciolo (dal 38' s.t. M. Marchi).

In panchina: Livieri, Arrighi, Mordini, Ambro, Miceli.Allenatore: Toscano.

ARBITRO: Miele di Torino.

NOTE: ammoniti Marchetti, Giani



Inizio gara ore 20.30



4': Vita dalla destra per Caraccioli che di testa colpisce debolmente.

16': Il Rimini si fa vedere a destr con Kalombo che arriva sul fondo e mette in mezzo per Volpe. Lo stop dell'attaccante non è fortunato. Palla ancora dei biancorossi con un cross corto su cui Volpe calcia abbondantemente fuori.

21': Il primo angolo della gara è a favore del Rimini. Sulla bandierina lo specialista Candido. Palla che sfila sul secondo palo, con controcross che è preda del portiere De Lucia.

26' Montanaari prende palla a centrocampo e lancia sull'out di sinistra Guiebre. Cross ribattuto in angolo. Candido crossa sul secondo palo, sulla ribattuta ci prova Arlotti, ancora ribattuta. Palla a Montanari che da posizione defilata centra l'incrocio dei pali.

27': La lunga azione prosegue con palla filtrante per Volpe. Tiro fuori.

31': Tre rimpalli tra Volpe e il difensore nella zona della bandierina valgono un corner per il Rimini. Il cross di Candido questa volta è troppo lungo per tutti, l'azione prosegue con il palleggio biancorosso, fino a Nava.

42': Diagonale debole di Arlotti.

45': Il primo tempo finisce senza recupero con le squadre sullo 0-0.

---------------------------------------------------------------------------

7': Primo corner per la Feralpi, su cui però il Rimini riparte con Kalombo. Chiude la difesa ospite.

11': Azione prolungata della Feralpi con la conclusione di Scarsella alta.

12': Cambio nella Feralpi: fuori Guidetti per Magnino.

13': Buona azione sull'out di destra di Volpe che si accentra ed entra in area, prova il tiro che gli viene ribattuto. Candido riprende la sfera e ci riprova, con la mira alta.

18': Cross di Candido su punizione da sinistra per la testa di Venturini che chiama alla parata De Lucia, che alza sopra la traversa. Il cross di Candido dal corner è fuori misura.

21': Cross dalla bandierina per la Feralpi con Caracciolo che spizzandola sul primo palo la toglie dalla testa di due compagni liberissimi.

22': Conclusione di Maiorino respinto da Nava e Scarsella che va giù sul contatto di Venturini: per l'arbitro appostato al limite è tutto regolare.

23': Maiorino porta in vantaggio la Feralpi con un tiro di esterno destro a fil di palo che Nava intercetta ma non riesce a fermare, forse per una deviazione.

24': Palma per Candido.

24': Rigore per la Feralpi per una spinta di Marchetti su Vita.

26': Batte Caracciolo e segna sotto la traversa.

30': Cambio nel Rimini. Cicarevic per Alimi e Buonaventura per Volpe.

34': Palo pieno di Maiorino sempre di destro e sempre sul palo dove ha preso gol pochi minuti prima.

35': Rigore per il Rimini. Cicarevic finisce a terra sul contatto di Giani.

37': Palma accorcia le distanze dagli 11 metri.

38': Nella Ferlapi esce Vita ed entra Hergheligiu, esce Caracciolo per Mattia Marchi, esce Maiorino ed entra Paolo Marchi.

38': Nel Rimini esce Arlotti per Piccioni ed esce Kalombo per Simoncelli.

44': Buonaventura prova il tiro a giro e impegna De Lucia, che blocca in tuffo.

46': Mattia Marchi, come all'andata, timbra da ex il 3-1 per la Ferallpi.