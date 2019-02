Cronaca

Riccione

| 18:36 - 12 Febbraio 2019

L'esterno del locale 'La Mulata' di Riccione.

Due mesi di chiusura per il ristorante 'La Mulata' di Riccione sono stati imposti dal Questore di Rimini Maurizio Improta in base all'articolo 100 del Tulps, dopo che venerdì scorso due studenti di Gradara sono stati accoltellato da quattro persone di etnia sinti. Il locale, non in regola con i permessi per il ballo, è già stato multato per aver consentito lo svolgimento di spettacoli di intrattenimento danzante.