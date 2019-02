Il Roller Riccione ospita il raduno della Nazionale Italiana di pattinaggio in linea freestyle

Sport

Riccione

| 18:12 - 12 Febbraio 2019

Domenica 17 febbraio il Roller Riccione ospiterà nella propria palestra il raduno nazionale di Freestyle Junior e Senior, maschile e femminile. Convocati dai commissari tecnici della Firs, Andrea Ronco e Chiara Lualdi, e guidati dal dirigente accompagnatore Fabrizio Lualdi e dal tecnico federale Ilaria Zanobini, venti atleti teste di serie del freestyle italiano si riuniranno alla Piastra Polivalente coperta di piazzale 2 Giugno per iniziare la preparazione tecnica della Nazionale per la stagione 2019. Come da prassi, il raduno si terrà a porte chiuse.

“E’ per noi un orgoglio poter ospitare i migliori pattinatori italiani insieme ai commissari e ai tecnici federali – dicono dalla società, sezione dell’Asd Pattinaggio Artistico Riccione -. Il Roller Riccione, club di giovane nascita nel panorama del freestyle in Italia, è felice di contribuire alla crescita ed alla diffusione del pattinaggio in linea attraverso varie attività: corsi per bambini e adulti, squadra agonistica ed eventi di pattinaggio in linea (roller) di interesse regionale e nazionale”.