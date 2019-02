I Romagnoli 78 Bit suonano al Mapei Stadium e improvvisamente spunta Dybala

Attualità

| 18:09 - 12 Febbraio 2019

Domenica, grazie al progetto realizzato dal Sassuolo Calcio “La musica scende in campo”, al Mapei Stadium sono scesi anche i 78 Bit: la band è stata protagonista di un live davanti a 30mila persone in occasione del match Sassuolo - Juventus, per il progetto che coinvolge le più fresche realtà musicali italiane. L’occasione in questo caso è stata doppia: sì perché in campo i 78 Bit si sono esibiti anche per sportivi del calibro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala e proprio quest’ultimo ha salutato la band durante il live.



A raccontarci cosa è successo è Mario Fucili, voce del gruppo balzato agli onori delle cronache con il sesto posto a Sanremo Giovani 2002 con “Fotografia”. I complimenti di Dybala? “Un’emozione davvero grande, stavo cantando, forse si è chiesto anche chi fossimo, si è avvicinato e io gli sono corso dietro come Carl Lewis per stringergli la mano. Sarò sempre grato a tutto il Sassuolo Calcio che ci ha fatto questo regalo. Avevamo il camerino accanto allo spogliatoio della Juve, quando sono usciti è stata adrenalina pura, ho visto passare davanti a me Ronaldo, fantastico!”.



Una band che ama lo sport, i 78 Bit sono infatti autori dell’inno ufficiale della Rinascita Basket, la loro musica si lega a doppio filo con il benessere e il sano divertimento: Mario Fucili è infatti anche l'anima del Top Club by Frontemare Rimini, per cui propone da sempre serate speciali con cena spettacolo e musica dal vivo, rigorosamente senza eccessi.