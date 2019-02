Il mercoledì mattina a scuola di Italiano, parte a Riccione il corso per donne straniere

Attualità

Riccione

12 Febbraio 2019

Un nutrito gruppo di donne straniere a lezione.

Il mercoledì mattina i locali del Polivalente di Cattolica si animano della presenza di tante donne straniere, alcune sono mamme con bimbi piccoli. Una commistione di lingue e culture diverse. I tavoli si trasformano in veri e propri banchi, c'è anche una piccola lavagna e tra penne e quaderni si respira aria di scuola. A raccontarci quello che accade ogni settimana è Tania Di Leo, rappresentante e docente dell'Associazione Giro Giro Mondo di Riccione.



“Sono insegnante di Italiano L2, specialista nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda dagli inizi degli anni 90, periodo dell'immigrazione albanese. In questo momento – ci spiega – stiamo svolgendo un corso di lingua italiana rivolto esclusivamente alle donne”. Il fatto che si svolga al mattino non è una scelta casuale. “È il momento – continua Tania – in cui le donne hanno più tempo. I bambini sono a scuola e possono ritagliarsi questo spazio formativo, uno dei rari momenti in cui possono dar voce ai propri bisogni. Nel dettaglio si tratta di corsi finanziati dai Piani di Zona ed al momento abbiamo un corso attivo anche a Riccione”.



A Cattolica la mattinata di lezione si suddivide in due momenti: una prima parte del corso è rivolto alle donne non alfabetizzate in lingua madre, che qui stanno imparando a leggere e a scrivere, mentre un secondo livello raccoglie chi è già in un percorso più avanzato. “Comunque si tratta – dice ancora Tania - di due corsi flessibili che tengono conto delle abilità differenziate e delle esigenze di ognuna di loro. Al termine chi vorrà potrà sostenere il test di conoscenza della lingua italiana di livello A2 necessario per ottenere la carta di lungo soggiorno”. Al momento ci sono 25 donne che seguono le lezioni in maniera continuativa ed arrivano da Brasile, Ucraina, India, Marocco, Moldavia, Indonesia e Bangladesh. “La biblioteca – prosegue Tania - è divenuta per loro il fulcro della vita sociale a prescindere dall’appuntamento settimanale. Molte seguono le attività del polivalente magari portando i bambini agli incontri pomeridiani e diventa occasione per leggere ed esercitarsi insieme a loro”.



Gli appuntamenti del mercoledì mattina si chiuderanno nel prossimo mese di Aprile ma “questo luogo è divenuto per tante donne una seconda casa e di questo devo ringraziare l’Amministrazione e tutto il personale della Biblioteca. Con le donne che mi seguono si è instaurato un rapporto che va ben oltre il semplice orario di lezione e di sicuro non coinciderà con la fine del corso” conclude Tania. “Fa piacere che la nostra biblioteca – aggiunge l’Assessore alla cultura Valeria Antonioli – possa essere uno spazio aperto per questi incontri che, oltre ad essere formativi, rappresentano un momento di vera integrazione. Rinnoviamo la nostra disponibilità a tali attività che soprattutto danno la possibilità a queste donne di essere maggiormente autonome ed inserite appieno nel contesto sociale della nostra comunità”.