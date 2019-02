Riccione, a dieci anni dal progetto ‘Futurismo’, la Giunta chiede il fallimento della Kiron

Attualità

Riccione

12 Febbraio 2019

Colonia Reggiana.

Futurismo, questo il nome del progetto che voleva dare nuova vita a un insieme di colonie a Riccione, rimasto solo un nome stampato sulle tavole di progetto. A dieci anni dalla delibera, la Giunta Comunale ha dato mandato al legale del Comune di Riccione di richiedere il fallimento della società Kiron srl. Nella fattispecie si tratta del risanamento delle ex colonie Reggiana e Adriatica, per cui il Comune di Riccione risulta creditore per un importo complessivo di circa 1 milione di euro per imposte non versate - ICI, IMU e TASI -.

In particolare risulta non versata l’imposta comunale sugli immobili per le annualità dal 2008 al 2011 per un importo di 207.700,00 euro, l’imposta IMU per le annualità dal 2012 al 2016 per un importo di 740.353,00 euro, la TASI per le annualità dal 2014 al 2016 per 30,611,00 euro e la differenza ICI per il 2011 ricalcolata a seguito di denuncia infedele ed ammontante a 695,00 euro.

La misura adottata dalla Giunta fa seguito ad una attesa lunga e vana. Nonostante la notifica delle relative ingiunzioni di pagamento, la società è rimasta inadempiente.

Una situazione di elevata insolvenza, che Kiron srl non è in grado di soddisfare, da qui la decisione dell’amministrazione di proporre istanza di fallimento.