Attacco di Lupi in allevamento a Rontagnano, chiesto abbattimento selettivo

Attualità

Rimini

| 15:23 - 12 Febbraio 2019

Nella foto una pecora sbranata qualche giorno fa dai lupi.

Dopo l'ultimo attacco di un branco di lupi ad un allevamento di ovini a Rontagnano, a pochi km da Perticara e dal confine con la provincia di Rimini, la Lega Romagna, con il suo consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, torna a chiedere ai vertici di viale Aldo Moro "metodi di abbattimento selettivi per contrastare il fenomeno dell'ibridazione e l'avanzata di questa specie nelle nostre valli". "La violenza di questa specie - dice Pompignoli - non è più discutibile, così come lo sono i danni causati dalla ricomparsa del lupo al settore zootecnico e agli allevamenti della nostra Regione. Ma non solo. Al di là dell'entità del danno e dei rimborsi regionali assolutamente ridicoli per attacchi determinati da animali selvatici, la specie, com'è noto, è soggetta alla minaccia dell'ibridazione e all'insorgere di fenomeni infettivi che ne alterano la conservazione, l'habitat e lo stato di salute. La Regione deve prendere atto dell'emergenza in corso e deve trovare il coraggio, con strumenti adeguati, di regolamentarla".